В Ташкенте в конце недели пройдет заседание Совета министров обороны стран СНГ

В Ташкенте 12 октября пройдет заседание Совета министров обороны (СМО) государств - участников Содружества Независимых Государств. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В проекте повестки дня встречи глав оборонных ведомств стран СНГ значится 20 пунктов.

В частности, на заседании планируется обсудить обстановку в Центрально-Азиатском регионе и приоритетные задачи противодействия международному терроризму, направления развития военного сотрудничества между государствами Содружества, поговорить о перспективах Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области обеспечения полетов авиации вооруженных сил стран СНГ, реализации Концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания, взаимодействия в сфере военного образования, проведения совместных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Члены Совета также намерены принять План работы СМО на 2019 год, подписать документы, направленные на развитие Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств - участников Содружества, информационное обеспечение деятельности вооруженных сил на период до 2022 года, сотрудничество в области навигации, топографии и геодезии, метрологии, утвердить совместные мероприятия объединенной системы ПВО стран СНГ в 2019 году, а также рассмотреть ряд других вопросов.

Совет министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств был образован в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Совет координирует военное сотрудничество стран Содружества, рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики и военного строительства, вырабатывает предложения по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов.

В функции Совета также входит рассмотрение проектов договоров и других документов по вопросам обороны и военного строительства, выработка предложений по сближению правовых актов в этой области, осуществление руководства Коллективными силами по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств.