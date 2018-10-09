Президент Ильхам Алиев: Азербайджан увеличивает и впредь будет увеличивать свою военную мощь

Азербайджан увеличивает и впредь будет увеличивать свою военную мощь.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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