Президент Ильхам Алиев: Успешное завершение "Южного газового коридора" откроет новые возможности для Азербайджана
9 октября 2018 21:49 1 108
Успешное завершение "Южного газового коридора" откроет новые возможности для Азербайджана.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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