Президент Ильхам Алиев: Никаких серьезных проблем, стоящих перед экономикой Азербайджана в будущем, нет
9 октября 2018 22:09 604
Никаких серьезных проблем, стоящих перед азербайджанской экономикой в будущем, нет.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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