Президент Азербайджана: Бюджет 2019 года будет как инвестиционно, так и социально направленным
9 октября 2018 22:14 475
Бюджет следующего года будет как инвестиционно направленным, так и социально направленным.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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