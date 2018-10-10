Кто пытается устроить новый хаос в Армении?

Противостояние между сторонниками "старой" и "новой" власти в Армении продолжает нарастать.

Рупоры Республиканской партии Армении (РПА), а в их лице и "карабахского клана", запятнавшего себя многочисленными преступлениями как на оккупированных территориях Азербайджана, так и в самой Армении, не упускают ни дня, чтобы оправдать своих руководителей, заодно раскритиковав нынешнее правительство.

Сегодня утром, к примеру, пресс-секретарь РПА, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов в интервью местным СМИ посетовал на то, что в случае выдвижения кандидата у их партии не будет достаточно голосов в парламенте, тут же переключившись на критику Пашиняна, дескать, требование последнего провести досрочные выборы - "насилие над конституцией".

Вице-спикер, кажется, забыл, как его партия дважды "насиловала" конституцию Армении для сохранения лидером партии Сержем Саргсяном всей полноты власти во что бы то ни стало. И ведь именно это самое "насилие" стало последней каплей в переполнившейся чаше терпения населения Армении.

Но у Шармазанова память короткая и избирательная. Сторонник военных преступников Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна обвиняет нынешние власти страны в диктатуре и тирании.

"Конец уже настал. В Армении изнасиловали Конституцию и принцип разделения власти. Впервые в Армении исполнительная власть силой ворвалась на территорию законодательной власти... Так же поступил в свое время Бонапарт, Гитлер, большевики тоже прикрывались именем народа, расстреливая троцкистов... Просто у нас будет не премьер, а царь, диктатор или тиран. Этого хотели? Наслаждайтесь", - обращается Шармазанов к народу.

По агрессивному тону пресс-секретаря РПА видно, что силы, сторонником которых он является, до сих пор не смогли переварить мысль о потере власти в стране.

И Эдуард Овсепович далеко не единственный, кому с апреля месяца не даёт покоя утрата Саргсяном кресла руководителя страны, положившая конец военной диктатуре кучки полевых командиров, использовавших вооружённый конфликт с Азербайджаном как средство давления на собственное население.

Мы уже писали о том, что очередной виток кризиса власти поразительным образом совпал со смягчением риторики Никола Пашиняна и появлением определённых подвижек в нагорно-карабахском урегулировании. Судя по всему, некоторые "воинственные" круги в Армении, недовольные развитием событий, решили раскрутить истерию вокруг деятельности главы правительства.

Так называемая "газета армян России" - "Еркрамас" - избравшая себе девизом цитату националиста Гарегина Нжде о необходимости "каждодневно бороться против турок" и по факту являющаяся рассадником нетерпимости и межнациональной розни, дошла до того, что поставила в вину Пашиняну расследование дела о расстреле оппозиции Робертом Кочаряном в 2008 году.

Автор статьи под названием "Еще один шаг - и Армения окажется в хаосе" не гнушается даже ставить под сомнение преступную суть действий властей страны в 2008 году.

"Хорошо, армия применила силу? Но каков был при этом уровень протестов? Насколько далеко сами оппозиционеры заходили в эскалации насилия? И была ли эта эскалация насилия результатом усилий самой оппозиции? Или имели место провокационные действия агентуры властей в рядах демонстрантов? А может быть имело место и то, и то?" - вопрошает автор.

Содержащаяся в этих строках логика как нельзя точно передаёт сущность как их автора, так и сторонников РПА в целом. Ход мыслей автора поразительно перекликается с таковым у свергнутого Сержа Саргсяна, который в соответствии с некоей извращённой формой макиавеллизма рассуждал о том, как пришлось расправиться с мирными жителями Ходжалы, чтобы доказать серьёзность своих намерений, и о том, что на войне, мол, плов не раздают.

"Всё вышесказанное говорит о том, что в Армении складывается опасная ситуация, когда вчерашние революционеры во имя торжества революционной законности совершают ровно все те поступки, которые они инкриминировали своим оппонентам", - возмущается автор в заключение статьи, содержащей невнятный список прегрешений нового руководства страны.

Однако кому как ни ему следует знать, что опасная ситуация существует в Армении уже на протяжении более двух десятков лет. И связана она вовсе не с деятельностью нового правительства, а с агрессивной, захватнической политикой властей Армении по отношению к соседям и многолетней "промывкой мозгов" населению, в результате которой в обществе страны сформировалась устойчивая прослойка тех, для кого силовые методы решения любых проблем и кровопролитие стали нормой.

Именно действия представителей данной прослойки выливаются в такие события, как расстрел парламента страны в 1999 году и расстрел оппозиции в 2008 году. Именно данная прослойка на протяжении стольких лет рубит на корню любые проявления конструктивизма во внешней политики Армении и не даёт выработать сколько-нибудь устойчивые формулировки разрешения кровоточащего нагорно-карабахского конфликта.

Да, Армения в шаге от хаоса. И тем ближе она будет к нему, чем сильнее звучат голоса тех, для кого смерти солдат на передовой лишь пустой звук в бездне ненависти и национализма.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend