Бахар Мурадова о «миротворцах», наносящих удар по мирному процессу

Мировая общественность знает, насколько важно повышение роли женщин в обеспечении устойчивого мира и безопасности. Международные организации, стремясь постоянно держать в повестке дня данный вопрос, приняли ряд документов об активизации участия женщин в процессах решения конфликтов, в том числе резолюцию ООН номер 1325. Азербайджанская Республика также всецело поддерживает повестку "Женщины, мир и безопасность" и другие аналогичные инициативы. Потому что надеется на пользу "миротворческой деятельности", осуществляемой с условием определения обязательств, задач и ответственности, опирающихся только лишь на международное право.

Об этом, как передает Day.Az, в интервью АЗЕРТАДЖ сказала заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

Бахар Мурадова отметила, что миротворчество по сути не является просто красивым словом, привлекательным лозунгом, его следует осуществлять, точно определив цели и направления деятельности в решении проблем, причины и последствия которых нашли свое подтверждение, и не вызывая сомнений в предвзятости, одностороннем подходе участников и инициаторов, не ставящих во главу угла свои интересы и выгоду.

"Давайте посмотрим, в какой же степени отвечает вышеназванным критериям поездка супруги премьер-министра Армении и сопровождающих ее граждан Российской Федерации на оккупированные территории Азербайджана? Можно ли вообще назвать эту поездку "миротворческой"? - Конечно же нет. Не только потому, что поездки, совершаемые на эти территории, являются грубым нарушением существующих законов по защите территориальной целостности, суверенитета Азербайджана. Это пренебрежительное отношение Армении к своим обязательствам, как стороны конфликта, указанным в известных четырех резолюциях ООН по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также других документов, принятых международными организациями по урегулированию конфликта. Кроме того, привлечение к участию в данной делегации заместителя председателя комитета по международным связям Государственной Думы России Светланы Юровой не только вызывает сожаление, но и уменьшает веру в непредвзятое и объективное посредничество России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, также является составной частью коварного плана, который пытается осуществить армянская сторона, прикрываясь под предлогом призыва к гуманизму и миру, с целью бросить тень на всестороннее развитие азербайджано-российских связей.

Если учесть, что наиболее пострадавшей стороной от конфликта и войны является Азербайджан, так называемая "линия соприкосновения", которая в реальности является "линией фронта", находится на территории Азербайджана. Все бои и их ужасные последствия наносят ущерб именно азербайджанскому народу, нашей стране. Более двадцати пяти лет вооруженные силы страны госпожи Акопян осуществляют захватническую деятельность на азербайджанских землях. Сын этой же Акопян и премьер-министра Армении Пашиняна, представляющего на мирных переговорах свою страну, проходит военную службу в рядах этих сил и направлен туда для участия в реализации захватнических планов по оккупации Карабаха и 7 прилегающих к нему районов. О каком миротворчестве может идти речь в этом случае?", - отметила Бахар Мурадова.

Заместитель председателя Милли Меджлиса отметила, что желание этой пары, пришедшей к власти на пресловутой революционной волне в Армении, представить на международной арене свою непрофессиональную деятельность, направленную на реализацию любыми способами политических амбиций, само по себе является грубым искажением понятия миротворчества и ее сути. Подобные инициативы, оказывая негативное влияние на процесс мирных переговоров, становятся причиной еще большего усугубления ситуации и сводят на нет усилия по укреплению режима прекращения огня, существующего между Арменией и Азербайджаном, как сторонами конфликта.

Бахар Мурадова подчеркнула, что подобные поездки, организуемые в Нагорный Карабах и сопредельные районы Азербайджана, не только не являются миротворческими, но, и в целом, не носят характер доброй воли, они служат продолжению оккупации азербайджанских территорий. Потому что подобные "миротворческие миссии", не опирающиеся на справедливость, международное право и взаимную ответственность, создают лишь условия для противостояния и укрепления последствий войны, они, нарушая принципы территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ стран, служат оправданию факта оккупации земель и поощрению сепаратизма. "Так что, я обращаюсь к моим российским коллегам и призываю их избегать участия в такой авантюристской деятельности под прикрытием миротворчества", - заявила заместитель председателя парламента.