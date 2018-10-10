Анна и палидром: всегда наступает завтра, мадам Акопян

Как известно, слово или текст, одинаково читающийся в обоих направлениях, называется палидромом. Примером палидромного стиха является фетовское "А роза упала на лапу Азора". Не уверен, что жена премьер-министра Армении Анна Акопян знает смысл этого слова или примеры палидромического стиха. Но, все ее последние действия - чистый палидром. Что справа налево читай, что слева направо - одно и то же.

Нет, ну посудите сами. Не первый уже месяц являясь властью, Никол Пашинян и его подельники не добились никаких внешнеполитических прорывов, инвестиционного дождя, улучшения социально-экономической ситуации в Армении. Растет внешний долг, уже заявлено, что возможностей для повышения пенсий и зарплат в следующем году не будет. На этом фоне, требуется откровенная акробатика, чтобы представить все плохое в качестве хорошего.

Получается очень смешно. Вон, начальник миграционной службы министерства территориального управления и развития РА Армен Казарян, подводя итоги своей стодневной работы на этом посту, заявил на пресс-конференции - положительные, мол, сдвиги наблюдаются в миграционной сфере. И не успели взлететь в воздух чепчики, не успели сорваться с губ николофилов крики "ура", как последовало уточнение от Казаряна.

"Согласно статистике, за первое полугодие текущего года миграционное сальдо составило минус 5204 человека, вместо минус 30853 человека за тот же период 2017 года. Показатель продолжает оставаться отрицательным, однако темпы замедлились, что уже хорошо", - отметил он. То есть, в РА научились радоваться не решению проблемы, а сокращению темпов ее роста. И так - во всем.

Куда ни глянь - все в кризисе. За что ни возьмись, всюду провал. То есть, классический полидром. И вот, на фоне всего этого, на политическую арену решила взобраться мадам Акопян. Она вроде как обеспокоилась за жизни не только армянских, но и азербайджанских солдат. Озаботилась сама и попробовала расширить круг озабоченных за счет десанта российских женщин, завезенных на оккупированные РА территории Азербайджана.

Сразу за рамки была вынесена та неоспоримая истина, что гуманитарные соображения, на которые в рамках её инициативы ссылается Анна Акопян, требуют воздерживаться от чрезмерной политизации вопроса и превращения его в очередной провокационный выпад. Жене Никола Воваевича важно было выделиться и она избрала тот путь, который сочла наиболее легким.

Имейся у Анны реальное желание сделать шаг к миру, она начала бы его делать, не допустив использования собственного сына в качестве пропагандистского орудия. Вот что потерял Ашот Пашинян в Карабахе? Почему ратный долг его отправили отдавать не на территории Республики Армения, а на захваченных и незаконно удерживаемых землях другого государства? Ответ очевиден - это был дешевый пропагандистский трюк, демонстрация неготовности официального Еревана делать шаги к миру.

Да, сам факт службы сына Анны и Никола на оккупированных территориях Азербайджана вносит явный диссонанс между реальностью и призывами мадам Акопян к миру. Но ее это мало беспокоит. Ее, как и ее мужа, вообще не волнует судьба армянских молодых ребят, которые могут превратиться в "пушечное мясо". Причем, не только в Карабахе. Вон, армянская общественность возмущается тем, что в Сирию отправляются армянские военные. Люди интересуются, есть ли правовые основания для этого? И получают ответ - они просто не существуют.

На фоне той легкости, с которой Никол Пашинян отправляет армянских солдат в Сирию, ставя тем самым под угрозу и армянскую общину этой страны, особо забавно выглядит "миротворческая миссия", с которой Акопян отправилась в Карабах, прихватив с собой барышень разного возраста и политических взглядов из России.

Замечу, что отдельного разбирательства требует присутствие в их числе первого заместителя председателя Комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой. Она могла и должна была соотносить свои поступки с официальной позицией России, которая официально поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в пределах его международно признанных границ.

Присоединение С.Журовой к данной акции чревато формированием у рядовых представителей азербайджанской общественности нежелательного представления о подходе и роли России как страны-посредника в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Думаю, что в руководстве партии "Единая Россия", которую представляет в Госдуме эта бывшая спортсменка, сумеют объяснить ей всю ошибочность согласия изображать роль массовки в шоу Анны Акопян.

Кроме того, очевидно, что любые зарубежные поездки должны регулироваться законодательством той страны, куда они осуществляются. Закон о государственной границе и Миграционный кодекс Азербайджана устанавливают прозрачные и легко выполнимые условия для посещения страны иностранцами. Их нарушение, как и в любой другой стране, включая Россию, сопряжено с юридической ответственностью. Вот, о чем должны были бы помнить россиянки, отправившиеся на оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Должны были, но не вспомнили. Они соучаствовали в пропагандистском мероприятии жены того самого Пашиняна, который заявляет о готовности "уложить на асфальт", "размазать об стенку" своих политических оппонентов. Они забыли о том, что совсем еще недавно, будучи оппозиционером, Пашинян и его подельники требовали от прежней власти разрыва отношений с Россией. Они забыли и о том, что на митингах в Ереване несли плакаты, содержавшие нецензурную брань в адрес российского государства и лично президента РФ Владимира Путина. Особенно поразительна эта забывчивость для госпожи Журовой, представляющей партию власти в РФ.

Быстрое, но непродолжительное удовольствие получила лишь мадам Акопян. Но всегда наступает завтра. А каким оно будет для армянских оккупантов после того, как все это шоу жены премьер-министра РА закончится? Они по-прежнему будут иметь все шансы стать грузом 200, ибо в реальности никакого шага к миру сделано не было. Был сделан шаг к войне. Которая, и это признают даже армянские политики, будут иметь для оккупантов самые печальные последствия. Так будет, перечитывай расклад сил хоть слева направо, хоть справа налево.

Акпер Гасанов