Азербайджан примет участие в заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов примет участие в заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ, которое пройдет 12 октября в Ташкенте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что в проекте повестки дня встречи глав оборонных ведомств стран СНГ значится 20 пунктов. В частности, на заседании планируется обсудить обстановку в Центрально-Азиатском регионе и приоритетные задачи противодействия международному терроризму, направления развития военного сотрудничества между государствами Содружества, поговорить о перспективах Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области обеспечения полетов авиации вооруженных сил стран СНГ, реализации Концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания, взаимодействия в сфере военного образования, проведения совместных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Члены Совета также намерены принять План работы СМО на 2019 год, подписать документы, направленные на развитие Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств - участников Содружества, информационное обеспечение деятельности вооруженных сил на период до 2022 года, сотрудничество в области навигации, топографии и геодезии, метрологии, утвердить совместные мероприятия объединенной системы ПВО стран СНГ в 2019 году, а также рассмотреть ряд других вопросов.

Совет министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств был образован в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

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