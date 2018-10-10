Расим Мусабеков: Подтверждение Берлином своей позиции по Карабаху для нас чрезвычайно важно

Азербайджан высоко ценит принципиальную позицию правительства ФРГ, которая неизменно исходит из того, что Нагорный Карабах и семь районов вокруг него оккупированы армянскими вооруженными силами, но это не меняет их принадлежности Азербайджанской Республики.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя ответ германского правительства на провокационный запрос право-радикальной фракции Бундестага относительно германо-армянских отношений.

Напомним, что на вопрос "как правительство ФРГ оценивает международный правовой статус Нагорного Карабаха?" был дан четкий ответ: "Регион Нагорного Карабаха является частью территории Азербайджанской Республики".

Такая позиция ФРГ не нова, отметил наш собеседник. Еще пять лет назад германское правительство объявило ее при обсуждении в Бундестаге.

"Отмечу и то, что когда Баку в конце 90-х годов предложил ФРГ в качестве сопредседателя Минской группы, мы исходили именно из принципиальной, основанной на международном праве, позиции этой страны по карабахскому конфликту. Но именно поэтому армяне категорически отклонили кандидатуру ФРГ, протащив на эту позицию Францию. Компромисс был найден в тройном сопредседательстве с включением в их состав и США. После визита бундесканцлера Ангелы Меркель, было озвучено, что ФРГ выступит с определенными инициативами по урегулированию конфликта. Подтверждение неизменности позиции об уважении и поддержке германским правительством территориальной целостности Азербайджанской Республики для нас чрезвычайно важно, и это можно лишь приветствовать", - подчеркнул азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева