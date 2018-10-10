Сорос раскрасит Армению в "голубой" - граждане бьют тревогу

"После переворота в Армении в 2018 году к власти пришли проевропейские силы, проводящие политику репрессий", - заявил на днях на пленарном заседании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященных человеческому измерению, журналист Тони Зиверт, добавив, что с самого начала новое правительство стало злоупотреблять правоохранительным, репрессивным аппаратом для преследования инакомыслящих, - тех, кто не разделяет культурную составляющую гендерного подхода, передает Day.Az со ссылкой на "Голос Армении".

"Речь идет об инициативной группе "Защита христианских ценностей и традиционной семьи". В офисе этой организации и у самих активистов были проведены обыски, а их техническое оборудование конфисковано. При этом единственное, в чем можно было заподозрить эту небольшую группу активистов, - отторжение ими политики гендерного равенства. Я все больше убеждаюсь, что жесткая интеграция гендерного подхода не приводит к положительным культурным изменениям в самом обществе, а наоборот, способствует созданию культуры жертвы, раздроблению общества и радикализации политических деятелей и групп", - отметил Зиверт.

Напомним, что обыски, о которых идет речь, были проведены 17 сентября сотрудниками Следственного комитета Армении и полиции в рамках уголовного дела, возбужденного по факту прослушки телефонного разговора глав СНБ и ССС.

По этому поводу координатор инициативы "Защита христианской системы ценностей и традиционной семьи" Айк Нагапетян и его коллега Айк Айвазян заявили, что связывают произошедшее со своей деятельностью, в частности, направленной на противодействие соросовским организациям, пытающимся протолкнуть в Армении разрушительные гендерные законы. Неудивительно, что последние разразились криками "ура" при известии о том, что их основной идеологический враг "повержен".

"Мы заняты разработкой законопроекта, запрещающего пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Многие депутаты готовы срочно обсудить его в парламенте. Мы нацелились на западные организации, которые лоббировали права гомосексуалистов. А сейчас работа нашей организации приостановлена, так как у нас практически все забрали", - сказал Айк Нагапетян, констатировав также, что в компьютерах хранилась, например, информация о деятельности ЛГБТ-организаций, структур, работающих за счет грантов. Там была вся база данных: имена и фамилии тех, кто занимается организацией форума ЛГБТ-христиан, который планируется провести в Армении в ноябре.

"Так или иначе, мы распространили заявление, СМИ их опубликовали, но какой-то незнакомый сайт, тоже опубликовав информацию, изменил заголовок на нечто скандальное, в духе желтой прессы. После чего руководитель известной организации "Женский ресурсный центр", лоббирующей права ЛГБТ-сообщества, Лара Агаронян написала на своей странице в Фейсбуке, дескать, наконец-то те, кто меня ненавидит, получили по заслугам. К ее крикам "ура" присоединилась руководитель ОО "Центр поддержки женщин" Маро Матосян и другие активисты, выступающие за пропаганду всякого рода извращений и принятие соответствующих гендерных законов. Правда, впоследствии их радость несколько поутихла, когда выяснилось, что никакого обвинения нам не предъявлено..."

По словам Айвазяна, следующим шагом будет продвижение новейших гендерных подходов в армянскую школу. У той же Лары Агаронян есть в активе готовые школьные методички. Нужна только соответствующая законодательная база, чтобы официально внедрить в школах гендерные программы.

"В этой самой методичке нашли отражение поистине ужасающие пункты, - говорит Айк Айвазян. - Например, задается вопрос о приемлемом возрасте для вступления в сексуальные отношения. Ответ: такого возраста не существует, нет ограничений. Представляете, к чему приведет внедрение подобных идей в юные умы? Это еще пока нет поддерживающего их закона. А когда он будет, вся эта оголтелая пропаганда ЛГБТ-сообщества хлынет в школы, и не только. Они получат право пропагандировать свои разрушительные гендерные подходы на улицах, размещать плакаты и т. д.".

С принятием соответствующей юридической базы открывается поле для беспрепятственной пропаганды однополых отношений. А остальные - люди с традиционными взглядами, ценностями - не смогут ей противостоять, ибо закон будет против них. Как это сегодня происходит в европейском сообществе, где носители традиционных ценностей просто задавлены гендерными законами.

"Конечно, мы не собираемся сдаваться, сделаем все, чтобы в Армении при поддержке общественности перво-наперво был принят закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, - констатирует А. Айвазян. - Если мы сможем принять закон, защищающий наших детей, это будет большим прорывом. А пока идет противостояние..."