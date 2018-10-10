В Армении арестован один из крупнейших предпринимателей

Один из крупнейших бизнесменов Армении Самвел Майрапетян, обвиняемый в соучастии во взяточничестве, арестован, сообщил в среду агентству "Новости-Армения" адвокат бизнесмена Карен Батикян, передает Day.Az.

Майрапетян был задержан Специальной следственной службой 7-го октября. Ему выдвинуто обвинение по статье 38-311 Уголовного кодекса Армении (Соучастие во взяточничестве). Вечером 9-го октября суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство органа, проводящего предварительное расследование, и принял решение об аресте предпринимателя Самвела Майрапетяна сроком на два месяца.

"Майрапетян находится в следственном изоляторе, однако мы намерены в предусмотренный законом 10-дневеный срок подать апелляционную жалобу", - сказал Батикян.

Майрапетян владеет армянским телеканалом "H2" и дистрибьюторским центром "Тойота Ереван".

Армянские СМИ также отмечают, что Майрапетян является одним из приближённых бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который сам, в свою очередь, сейчас проходит по делу о событиях 1 марта 2008 года.