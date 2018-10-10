МИД Азербайджана о провокации Армении на саммите Франкофонии - ДЕТАЛИ

Представление оккупированного Нагорно-карабахского региона Азербайджана в армянском павильоне в "Городке Франкофонии", открывшемся в Ереване 9 октября в рамках XVII саммита организации Франкофонии, проводимой в Армении, - очередной провокационный шаг, служащий продолжению захватнической политики этой страной. Об этом говорится в сообщении МИД, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что этот шаг явно демонстрирует, что Армения хочет использовать организацию Франкофонии в политических целях: "Хотелось бы подчеркнуть, что подобные деяния Армении, совершившей военную агрессию и оккупировавшей земли Азербайджана, грубо нарушающей нормы и принципы международного права, Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт, противоречат уставу организации Франкофонии, целям и намерениям организации. Попытки Армении политизировать повестку организации Франкофонии показывают, что эта страна хочет скрыть свою захватническую и оккупационную политику и намерена нанести вред усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта, и в том числе, усилиям Франции, являющейся инициатором организации Франкофонии".