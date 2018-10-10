Армении есть, что скрывать от ПАСЕ - чего испугались в Ереване

В ПАСЕ готовится доклад по Армении. И новые власти страны всполошились по этому поводу сильнее прежних. Почему? Николу Пашиняну и его "революционерам", казалось бы, прятать от европейцев нечего. Тем не менее...

Накануне армянские СМИ сообщили о неожиданном и поспешном вылете в Париж руководителя фракции "Елк" Лены Назарян. По информации "Грапарак", Назарян должна уговорить европейских коллег и предотвратить негативные оценки в докладе по итогам проведенного в Армении мониторинга.

Переполох в Ереване начался после того, как содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу в Армении Юлия Левочкина выступила с призывом ко всем политическим силам и участникам политических процессов уважать нормы демократии и верховенство закона.

Левочкина в своем докладе отметила, что состоявшиеся 23-го сентября выборы в Совет старейшин Еревана четко продемонстрировали демократические устремления армянского народа. В то же время явка на выборах (42,65%) показала, что уровень общественного доверия к политическим процессам пока остается низким. Важно, чтобы следующие парламентские выборы воспринимались как демократические и справедливые всеми политическими акторами и заинтересованными сторонами, отмечается в докладе.

То есть содокладчик ПАСЕ фактически указала на то, что в выборах, в которых одержала сокрушительную победу партия Никола Пашиняна, приняли участие только его сторонники.

Что касается досрочных парламентских выборов, то их в Европе, надо понимать, восприняли с удивлением. Но чтобы это не выглядело как вмешательство в дела Армении или, упаси бог, критика в адрес "прозападных" властей, Левочкина дипломатично отметила, что хоть они и понимают суть призыва к выборам, тем не менее, настоятельно призывают власти страны и все политические силы обеспечить полное соблюдение европейских стандартов и норм демократических выборов.

То есть надо понимать так: проводите свои странные выборы - проводите, но будьте добры соблюдать демократические нормы, если уж вы такие уж демократы.

Заметим, что прятать от мониторинга ПАСЕ Армении действительно есть что. Митинговое право, внедренное в стране с мая этого года, никак не может считаться соответствующим стандартам западной демократии. Новые власти пытаются подать это беззаконие как власть народа, но воспринимается происходящее вполне однозначно - анархия и паралич всей правовой системы. Большей частью армянского общества сегодня движет ненависть, оставшаяся же часть живет в страхе и боится подать голос.

Эксперт Давид Шахназарян в интервью газете "168 жам" заявил, что у Армении нет политической системы, страна находится в коллапсе.

"Могу привести десятки примеров: например, когда премьер-министр заявляет "уложить на асфальт", "размазать об стенку", разве мы видели, чтобы последовала какая-то серьезная реакция от гражданского общества или правозащитников? Абсолютно никакой реакции", - сказал эксперт.

Не меньшим беззаконием, по мнению армянских аналитиков, является массовое увольнение министров от ППА и "Дашнакцутюн" на митинге у парламента 2 октября. Подобное обращение с законодательством, нормами и процессуальными порядками должно было привести в ужас европейцев.

Вкупе с призывами размазывать несогласных с "революцией" по стенкам - это трудно перевариваемый для той же ПАСЕ коктейль. Но трудность ситуации для Ассамблеи в том, что новые власти Армении открыто критиковать нельзя. Они вроде как выбраны народом и постоянно говорят о демократии, любви и согласии. Но в Европе, конечно, понимают, что происходящее в Армении шоу только отдаляет эту страну от европейской интеграции. Потому как беззаконие остается беззаконием, кто бы его ни учинил - диктатор или демократ.

"Необходимо, чтобы все политические силы имели достаточное время для подготовки к выборам", - говорит Левочкина.

Открыто заявить, что новые власти слишком торопятся, содокладчик не может по вышеозначенным причинам. Но не намекнуть хотя бы на излишнюю торопливость, целью которой является намерение выщелкнуть возможных противников из игры, тоже невозможно. Вот и получаются осторожные "рекомендации" и "советы".

Армянские СМИ обращают внимание на еще один любопытный момент. Оказывается, с 7 октября в Страсбурге уже находится армянская делегация в ПАСЕ, которая участвует в осенней сессии. В том числе депутат от пашиняновской фракции "Елк" Эдмон Марукян. Зачем же в таком случае потребовалась столь срочная командировка Лены Назарян? По информации источников СМИ, таким шагом Пашинян в очередной раз показал, что не доверяет Эмону Марукяну. Что говорит о расколе в самой фракции правящей партии.

Одним словом, Армении, как прежней, так и новой есть, что скрывать от Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Разница лишь в том, что если Сержу Саргсяну было, что называется, по барабану, что говорится о его власти в докладе ПАСЕ, то Никол Пашинян хочет выглядеть белым и пушистым. А это ой как непросто, когда страной руководишь уже не ты, а толпа.

Зульфугар Ибрагимов