Вугар Рагимзаде: Заслуги Президента Ильхама Алиева в повышении международного имиджа Азербайджана неоценимы

Заслуги Президента Ильхама Алиева в повышении международного имиджа Азербайджана однозначно неоценимы.

Об этом в среду сказал Trend член Политического совета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде, передает Day.Az.

Рагимзаде отметил, что в Азербайджане успешно и своевременно выполняются поставленные задачи.

"Естественно, сохраняющаяся в стране стабильность и безопасность являются важным фактором, обеспечивающим динамичное развитие. Успешная стратегия развития, рассчитанная на будущее, выступает в качестве решающего фактора во вхождение молодой независимой страны в число развитых стран мира", - добавил Рагимзаде.

Эксперт сказал, что заслуги Президента Ильхама Алиева в повышении международного имиджа страны однозначно неоценимы.

"В результате успешного внешнеполитического курса Президента достигаются двусторонние договоренности с крупными государствами. В ходе своего выступления 9 октября на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, Президент подчеркнул, что международные позиции Азербайджана еще больше укрепились: "В течение девяти месяцев я совершил 12 зарубежных визитов, Азербайджан с визитами посетили 15 глав государств и правительств. Это свидетельствует о том, что Азербайджан проводит очень гибкую и многовекторную внешнюю политику". Глава государства также сказал, что Азербайджан известен в мире как надежный партнер", - добавил Рагимзаде.

Главный редактор добавил, что в этом году были осуществлены важные реформы по обеспечению развития экономики.

"Президент уделил особое внимание этим вопросам на последнем заседании Кабинета министров. Глава государства отметил, что за девять месяцев текущего года валовой внутренний продукт увеличился на 0,8 процента. Рост в ненефтяном секторе составляет 1 процент. Промышленное производство выросло на 2 процента, а ненефтяная промышленность - на 10,8 процента. В экономику страны были вложены инвестиции на сумму 9 миллиардов долларов. 5,6 миллиарда долларов из этих средств вложены в ненефтяной сектор. Валютные резервы достигли 45 миллиардов долларов. Перечисленные цифры - показатель достигнутых успехов. Считаю, что до конца года эти показатели еще больше вырастут, и Азербайджан завершит 2018 год с важными достижениями", - отметил Рагимзаде.

Рагимзаде также отметил, что в мае текущего года в Баку состоялось открытие Южного газового коридора, а в июне в Турции прошло открытие TANAP.

По словам главного редактора, Южный газовый коридор, реализуемый при инициативе главы государства и именующийся контрактом XXI века, еще больше увеличит экономические возможности Азербайджана.