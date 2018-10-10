Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство комплекса ASAN Hayat

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проектировании и строительстве в Шеки комплекса ASAN Hayat.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и строительства в Шеки комплекса ASAN Hayat из суммы, предусмотренной в подпункте 1.52.1 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденном распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана будет выделено 19,8 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.