Эксперт: Каждый достигнутый успех - это наглядный показатель целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева

Сегодня Азербайджан занимает достойное место в ряду самых стабильных и находящихся на пути динамичного развития государств мира. В основе этого достигнутого успеха стоит политическая стратегия Президента Ильхама Алиева. Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2018 года, и предстоящим задачам, проведенного под председательством Президента Ильхама Алиева 9 октября, передает Day.Az.

По словам эксперта, для развития и прогресса любого региона важна стабильность. Без стабильной и безопасной среды не может быть и речи об устойчивом развитии: "Касаясь этих факторов, глава государства подчеркнул, что в Азербайджане сохраняется и укрепляется безопасность, спокойствие и стабильность. В основе этого стоит взвешенная, целенаправленная и успешная политика. Несмотря на то, что Азербайджан расположен в регионе, где существуют конфликты, которые оказывают негативное влияние на ряд прогрессивных инициатив, Азербайджан предпринимает решительные шаги, укрепляет свою позицию на международной арене. Все это один из наглядных показателей целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева".

Глава государства на заседании также подчеркнул, что для последовательного обеспечения развития должны учитываться и внешние риски, для их пресечения должна проводиться систематическая работа: "Благодаря решительности Президента Ильхама Алиева эти риски были устранены. Одним из приоритетных направлений политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, является обеспечение социальной политики, главная цель которой - обеспечить комфортную жизнь азербайджанского народа. Потому что внешние риски были устранены благодаря мудрой политике руководства страны, и для реализации предстоящих задач открылись широкие пути".

Главный редактор напомнил, что Азербайджан реализует гигантские проекты, организует важные международные мероприятия мирового масштаба. В свою очередь Азербайджан занимает места в авангарде мероприятий, проводимых в зарубежных странах. Соответственно, именно этот факт должен расцениваться как высшее олицетворение авторитета Президента Ильхама Алиева. Как отметил глава государства на заседании Кабмина, только в текущем году он совершил 12 зарубежных визитов, а в Азербайджан прибыли главы 15 государств и правительств. Значение и внимание, придаваемое Азербайджану, - это неопровержимое доказательство того, что наша страна надежный партнер, добрый и надежный сосед. Потому что как заявил Президент Ильхам Алиев, слова и действия совпадают. Безусловно, что эти успешные результаты стимулируют динамичное развитие и прогресс азербайджанского народа, азербайджанского государства. Именно эти успехи являются реальным показателем и успешным результатом политики и стратегии Президента Ильхама Алиева".