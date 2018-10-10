Президент ПА ОБСЕ: Приверженность принципам ОБСЕ и международного права в вопросе карабахского конфликта отложена в сторону
Приверженность соблюдению принципов ОБСЕ и международного права была отложена в сторону в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Об этом сказал президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели, выступая во время третьей встречи председателей парламентов евразийских стран, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ОБСЕ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Церетели выразил сожаление в связи с тем, что сохраняющаяся напряженность в евразийском регионе ведет к значительным разрывам между странами.
"Конфликты вспыхивают во всех уголках Евразии, однако принципы ОБСЕ и международного права не соблюдаются. Это, по-прежнему, не позволяет нам полностью реализовать свой потенциал",- сказал он.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Армении есть, что скрывать от ПАСЕ - чего испугались в Ереване
Нацизм в Армении скорее жив, чем мертв - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ
Сорос раскрасит Армению в "голубой" - граждане бьют тревогу
Армении есть, что скрывать от ПАСЕ - чего испугались в Ереване
Бельгия выслала в США обвиняемого в шпионаже китайского чиновника
В ЕС запретят пластиковую посуду
«Исламское государство» атаковало «Ан-Нусру» в Сирии
В Мексике задержали семейную пару, подозреваемую в каннибализме
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии
Назван самый дорогой для туристов город
В Совете Европы пригрозили России исключением
В Словакии упал военный самолет
Премьер Армении назвал дату своей отставки
Турецкий футболист Арда Туран сломал нос певцу
В Баку состоялось открытие IX Фестиваля Европейского кино - ФОТО
Avtobus sürücülərinə qarşı reyd: ciddi nöqsanlar var - VİDEO
Ущерб от урагана "Майкл" в США может составить примерно $30 млрд
Viber представил функцию редактирования отправленных сообщений
Abşeronda məişət tullantıları poliqonu inşa ediləcək - VİDEO
Сербия отменила безвизовый режим с Ираном
В Калгари пройдет референдум по вопросу Олимпиады-2026
Письмо Артюра Рембо продали за €405 тысяч
-
10 Окт. 11:40 9 704
-
10 Окт. 09:05 5 931
-
10 Окт. 11:28 4 890
-
10 Окт. 18:19 4 165
-
10 Окт. 12:46 4 143