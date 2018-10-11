Первый вице-президент Мехрибан Алиева присутствовала на концерте «Хора Турецкого» в Центре Гейдара Алиева - ФОТО

10 октября на сцене Центра Гейдара Алиева выступил знаменитый российский "Хор Турецкого".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, среди присутствовавших на концерте, прошедшем с аншлагом, находилась Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Арт-группа представила в концертной программе самые известные композиции из своего репертуара.

Дебют "Хора Турецкого", в который входят исполнители, обладающие уникальным голосом, широкими вокальными возможностями, актерским мастерством и необычной харизмой, состоялся 1990 году. Создатель и художественный руководитель группы - народный артист России Михаил Турецкий. Репертуар коллектива безграничен, группа выступает в различных жанрах - от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных песен.

В репертуаре "Хора Турецкого" композиции более чем на 10 языках. Некоторые называют эту группу рекордсменом популярности, так как она выходила на сцену более 6 тысяч раз, во время турне преодолела расстояние в 4,5 миллиона километров. Коллектив не только дает регулярные концерты в различных городах России, но и часто бывает на гастролях в Прибалтийских странах, Германии, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Израиле и Беларуси. Группа также выступала в Испании, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Австралии, Китае и во Вьетнаме. Только в мае этого года в рамках музыкального марафона группа в течение 10 дней выступила с концертами в различных городах 7 стран - Париже, Любляне, Вене, Берлине, Тель-Авиве, Нью-Йорке и Минске.

Концерты группы всегда проходят аншлагом. Концертная программа под названием "Песни Победы", представленная 9 мая 2015 года в Москве, собрала рекордную аудиторию - 150 тысяч зрителей. Одна из особенностей коллектива заключатся в том, что он может вызвать у любой аудитории желание подпевать.

"Хор Турецкого", исполняющий хиты на различных языках, предподнес сюрприз азербайджанским зрителям, спев на нашем родном языке знаменитую песню Муслима Магомаева "Азербайджан".

После концерта Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с коллективом "Хора Турецкого", сфотографировалась с ним на память.