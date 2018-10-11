Президент Ильхам Алиев: Баку – один из самых красивых городов мира, и мы не можем уродовать наш город ради чьей-то алчности

Баку - один из самых красивых городов мира, и мы не можем уродовать наш город ради чьей-то алчности.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ , об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.



Президент Ильхам Алиев сказал, что в Баку и других городах необходимо положить конец незаконным постройкам, и это делается.

"Соответствующее Распоряжение подписано, без разрешения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре не может быть построено ни одно здание. Я и раньше высказывался по этому вопросу. Сегодня могу сказать, что данный вопрос уже нашел решение. Потому что в прежние времена муниципалитеты сваливали вину на исполнительные власти районов, исполнительные власти районов - на Исполнительную власть города Баку, Исполнительная власть города Баку - на муниципалитеты, то есть друг на друга. На самом же деле все они были заодно, так как получали большую прибыль от незаконных строений. Этому положен конец, распоряжение уже подписано. То есть нарушившие данный порядок будут привлечены к уголовной ответственности, а незаконно построенные здания - немедленно снесены", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что Баку - один из самых красивых городов мира, и мы не можем уродовать наш город ради чьей-то алчности.

"Есть правила градостроительства, высота этажей в соответствии с местом. Есть соответствующие правила воздушного потока. У нас же это нарушалось. Словно строили большую стену. Не оставалось никаких возможностей для движения воздуха. Во дворах вырубали деревья и строили здания. Местные органы и закрывали на это глаза, и, наверное, были с ними заодно. Сейчас этому положен конец. Хочу отметить это. Обращаясь к гражданам, я, в первую очередь, хочу поблагодарить их, так как зачастую эти алчные люди не могли добиться желаемого именно благодаря активности граждан. Потому что граждане стояли, сторожили, не допускали, сообщали, и я приветствую эту активность. Я неоднократно говорил, что общественный контроль должен быть сильным, мы уже видим это. Поэтому еще раз обращаюсь к гражданам. Если увидят где-то незаконное строительство, пусть немедленно сообщат, в первую очередь, в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Исполнительную власть города Баку и Администрацию Президента. В этой сфере также наводится порядок", - сказал Президент Азербайджана.