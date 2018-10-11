Еще один армянский террорист вышел досрочно на свободу

Член захватившей в июле 2016 г. полк Патрульно-постовой службы Полиции Армении в Ереване группы "Сасна црер" - Павел Манукян - освобожден из-под стражи. Он вышел на свободу под залог в размере 1 млн. драмов, сообщает Panorama.am.

Павел Манукян объявил неделю назад голодовку, которую прекратил сегодня, узнав о смерти члена группы "Сасна црер" Араика Хандояна, известного как "Одинокий волк".

"В ближайшее время обязательно встречусь с премьер-министром РА Николом Пашияном", - сказал в беседе с журналистами Манукян после освобождения.

Отметим, что Павлик Манукян являлся главарем "операции" по захвату ППС. Теракт в июле 2016 года был устроен под предлогом отставки диктатора Саргсяна и предотвращения "сдачи" земель, о чем много говорили в Армении после апрельского разгрома. Однако, как выяснилось позднее и в чем признались уже после "бархатной революции" сами террористы, основной их целью было раздобыть оружие и ограбить сейф. Чем они и занимались, пока другие члены группы морочили голову бравурными лозунгами журналистам и беснующейся толпе.

Вот что писал на своей странице в Facebook пользователь Пандухт Сюни.

"На фоне признания Павлика Манукяна в убийствах полицейских как-то на второй план ушло еще одно мерзейшее обстоятельство, еще один преступный эпизод, в котором террорист, наконец, соизволил признаться - то, что банковский сейф, хранившийся на территории полка ППС, тоже ограбили они сами...

Варужан Аветисян во дворе впаривает журналистам очередное интервью о том, что "ребята не остановятся ни перед какими препятствиями, пойдут до конца, жизнь положат за освобождение народа от власти жуликов и мародеров, за деколонизацию Армении и разрыв с Россией". За забором доведенная до экстаза толпа скандирует: "Са-сна цэ-ре-ер!"; в сетях революционные барышни обоих полов, всхлипывая и роняя сопли, обсуждают состояние павликиной ножки, арамикиного задика и араикиной ляжки; знаковая сетевая плесень создает для этой какофонии нужный фон, надрывно вопя, как евнухи в гареме.

А в это же самое время Павлик и остальные террористы, отрыгнув сожранные кебабы, пыхтя и потея, сосредоточенyо режут автогеном сейф, чтобы вытащить из него 30 тысяч долларов".

Как замечал, комментируя освобождение террористов, другой пользователь Facebook, Карен Вртанесян, "такими темпами правительство любви и солидарности в 2026 году будет раздавать медали в духе "Герою-участнику захвата полка ППС" или что-то в этом роде".

Теперь Павлик Манукян вышел на свободу. Практически последним из банды. Остальные его подельники давно позабыли о "небе в клеточку" и занялись большой политикой, создав партию и делая заявления расистского содержания.

Султан Керим