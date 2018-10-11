Новруз Мамедов: В Азербайджане предпринимаются важные шаги по углублению реформ в экономике

В Азербайджане предпринимаются важные меры по углублению реформ в экономической сфере и повышению конкурентоспособности экономики. Об этом сказал премьер-министр Новруз Мамедов в ходе заседания Аппарата Кабинета министров в связи с вопросами, затронутыми на проведенном под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В частности, важная работа проводится в промышленном производстве, ненефтяном секторе. Макроэкономическая ситуация в стране стабильна, последовательно осуществляются инвестиционные и инфраструктурные проекты, социальные проблемы малоимущих слоев населения, семей шехидов, инвалидов Карабахской войны, вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания государства. Как отметил глава государства, открытие в этом году Южного газового коридора, проекта TANAP - это большие достижения. Вывод на днях на орбиту спутника Azerspace-2, а также создание Сумгайытского, Мингячевирского, Масаллинского промышленных парков являются нашими успешными делами. Все предусмотренные вопросы в связи с инфраструктурными проектами находят свое решение. Государственная забота о развитии сельского хозяйства, повышении занятости в регионах демонстрирует свою высокую эффективность. Наблюдается значительный прогресс в области хлопководства, виноградарства, плодоводства, овощеводства", - сказал Новруз Мамедов.

Говоря об успешных результатах в социально-экономической области страны и целенаправленной работе по дальнейшему углублению экономических реформ, премьер-министр Новруз Мамедов подчеркнул, что, как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан, международная позиция которого еще больше укрепляется, вносит вклад в развитие стабильности, безопасности, сотрудничества в регионе.

После проведения в заключение обстоятельного обмена мнениями по результатам социально-экономического развития, премьер-министр Новруз Мамедов дал соответствующие указания соответствующим отделам Аппарата Кабинета министров в связи с намеченными мерами по реализации поручений, данных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на совещании.

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