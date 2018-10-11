Спикеры парламентов Азербайджана и России обсудили создание новых комиссий

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов встретился в Анталье с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным. Об этом говорится в сообщении Милли Меджлиса, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече, проведенной в рамках третьего заседания председателей парламентов евразийских стран, была высоко оценена динамика отношений между парламентами двух соседних стран.

Стороны обменялись мнениями по созданию совместных комиссий между парламентами Азербайджана и России. Было отмечено, что на третьем заседании председателей парламентов евразийских стран была продемонстрирована позиция, отражающая общие интересы двух стран.

Володин отметил, что используются все возможности для дальнейшего расширения связей.

Высоко оценив важную роль межпарламентских связей в развитии азербайджано-российских отношений, Асадов добавил, что каждая проведенная встреча полезна и важна.

Напомним, что в Анталье при организационной поддержке Великого национального собрания Турции (ВНСТ) состоялась третья встреча председателей парламентов стран Евразии. Азербайджан на встрече, проходившей под девизом "Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии", представляла делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым. В состав азербайджанской делегации также входили председатель комитета Милли Меджлиса Али Гусейнли, депутаты Ханлар Фатиев, Агалар Велиев, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев и др.

В мероприятии в целом приняли участие более 350 человек, включая представителей парламентов 39 стран и ряда международных организаций. В заключение была принята декларация.

Отметим, что диалог председателей парламентов стран Евразии, который начался два года назад в Москве и продолжился в прошлом году в Сеуле, стал уже традицией. Азербайджан принимает активное участие в этом процессе.

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