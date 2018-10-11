Эксперт: Азербайджан продолжит закупать самую современную военную технику

Азербайджан продолжит закупать самую современную технику для постоянного усиления своего военного потенциала.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг сказал главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, невозможно более содержательно выразить показатели всестороннего развития Азербайджана за девять месяцев, чем так, как это сделал Президент Ильхам Алиев.

"Анализ отдельных высказываний Президента по экономической, политической, социальной и бизнес-сферам и внешней политике позволяет выделить конкретные моменты. К примеру, Президент, говоря о закупке оружия и военной техники, сказал, что "отныне мы намерены приобретать только самую современную технику и оружие, и число стран, желающих продать нам эту технику, растет... По сравнению с предыдущими годами сегодня мы делаем выбор, а не привязаны к какому-либо одному поставщику", - отметил эксперт.

Главный редактор добавил, что Президент направил четкий месседж всем о том, что также продолжится динамичный рост экономики, позволяющей усиливать оборонную мощь страны.

"Одно время мировое сообщество невероятным образом уравняло статусы Азербайджана и Армении, по этой причине была ограничена продажа вооружения обеим странам. Враги создали настоящую военную блокаду Азербайджана", - сказал Гулиев.

Эксперт добавил, что если сегодня Азербайджан способен выбирать самую современную технику, значит, военная блокада полностью устранена, Азербайджан смог довести до всего мира истинную сущность карабахской проблемы.

"Весь мир убедился в том, что в нагорно-карабахском конфликте Армения является агрессором, а Азербайджан - стороной, которая подверглась агрессии. Это является одним из моментов несомненного дипломатического преимущества Азербайджана над Арменией в мировом масштабе", - отметил эксперт.