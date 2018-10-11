Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании
11 октября 2018 19:07 95
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Испании Филиппу VI.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Королевства Испания. В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Испании - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!