Узбекистан договорился с Беларусью и Азербайджаном по военным учениям

В Ташкенте прошли двусторонние переговоры министра обороны Узбекистана Абдусалома Азизова с главами оборонных ведомств Беларуси и Азербайджана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

На встрече сторонами были обсуждены вопросы текущего состояния и перспективы развития совместного сотрудничества в сфере обороны и военного образования, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военно-техническом направлении.

Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов подчеркнул готовность узбекской стороны к сотрудничеству между оборонными ведомствами.

Надо отметить, что Узбекистан с первых дней независимости придает особое значение укреплению дружеских отношений с государствами-участниками СНГ, высоко ценит и дорожит традиционно-дружественными взаимосвязями между государствами. Вопросы сотрудничества наших стран также имеют важное значение и для обеспечения безопасности и устойчивого развития всего Центрально-Азиатского региона.

В завершение встреч были подписаны двусторонние Планы военного сотрудничества на 2019 год между оборонным ведомством Узбекистана с министерствами обороны Республики Азербайджан и Беларусь.

Планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны республик Узбекистан и Беларусь предусматривается официальные визиты руководства Минобороны Узбекистана в Беларусь, дальнейшее обсуждение вопросов сотрудничества в области военной топографии, геодезии, картографии и навигации, подготовки научных и научно-педагогических кадров. Также, планируется проведение совместных белорусско-узбекских учений на территории Узбекистана.

С Азербайджаном Узбекистан планирует проведение мероприятий, направленные на обмен опытом в области военного образования. Также военные специалисты Узбекистана будут участвовать в качестве наблюдателей на международных учениях, которые пройдут на Азербайджанской территории.

Напомним, 12 октября во Дворце международных форумов Узбекистан состоится 75-ое заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

В ней примут участие главы оборонных ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.