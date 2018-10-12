Moody’s заявил о больших финансовых рисках для Армении
Шри-Ланка, Армения и Пакистан возглавляют список стран с формирующимся рынком, наиболее уязвимых для рисков рефинансирования, поскольку им грозит комбинация крупных предстоящих погашений и низких валютных резервов. Таковы выводы рейтингового агентства Moody's, передает Day.Az со ссылкой на verelq.am.
"Поскольку международные суверенные облигации будут погашены в 2019 и 2020 годах, правительства Шри-Ланки, Армении и Пакистана будут подвержены более дорогостоящему долговому финансированию", - пишет аналитик Moody's Мэтью Циркоста.
"Это может снизить доступность долга и повысить их долговое бремя, особенно если местные валюты обесценятся", - сказал он, передает Reuters.
Хотя суверенные кредитные рейтинги Шри-Ланки, Армении и Пакистана отражают то, насколько они уязвимы, дальнейший удар по их валютным резервам может повысить риск снижения притока капитала и более высоких расходов на рефинансирование. Это, в свою очередь, может бросить тень на кредитные рейтинги, считает Moody's.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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