Советник президента США по нацбезопасности посетит Азербайджан
12 октября 2018 10:47 114
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Азербайджан 20 октября. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Болтон написал на своей странице в Twitter.
"Двадцатого октября я совершу визит в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию и проведу встречи со своими коллегами и другими высокопоставленными официальными лицами, чтобы продвигать американские интересы по целому ряду вопросов безопасности", - написал Болтон.
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