Советник президента США по нацбезопасности посетит Азербайджан

12 октября 2018 10:47

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Азербайджан 20 октября. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Болтон написал на своей странице в Twitter.

"Двадцатого октября я совершу визит в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию и проведу встречи со своими коллегами и другими высокопоставленными официальными лицами, чтобы продвигать американские интересы по целому ряду вопросов безопасности", - написал Болтон.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az