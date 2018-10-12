Советник президента США по нацбезопасности посетит Азербайджан

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Азербайджан 20 октября. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Болтон написал на своей странице в Twitter.

"Двадцатого октября я совершу визит в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию и проведу встречи со своими коллегами и другими высокопоставленными официальными лицами, чтобы продвигать американские интересы по целому ряду вопросов безопасности", - написал Болтон.

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