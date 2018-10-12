В Армении фанатики напали на оппозиционных блоггеров

Провозглашенная в Армении "революция любви и согласия" все чаще дет сбои. Все яснее становится, что одна диктатура просто сменилась другой, в сущности же ничего не изменилось.

Как журналисты и блогеры подвергались давлению во времена Кочаряна и Саргсяна, так и продолжают подвергаться. Изменился лишь список неугодных. Все, кто не трясется от восторга, слушая спичи нового премьера, автоматически записывается в контрреволюционеры и становится объектом ненависти толпы. Прежний режим использовал против несогласных правоохранительные органы, нынешний же фактически снял с себя ответственность за насилие, передав бразды правления и право принимать решения толпе.

11 октября организованная группа лиц в городе Маралик Ширакской области совершила нападение на авторов видеопроекта "АдекваД" Нарека Маляна и Артура Даниеляна, а также их видеооператора Григора Минасяна. Как сообщается в заявлении проекта "АдекваД", нападавшие, называя видеоблоггеров контрреволюционерами, помешали прямому эфиру и повредили видеоаппаратуру. Данные действия нельзя квалифицировать иначе, как наносящие ущерб демократическим ценностям, ущемляющие право на свободу слова, свободу передвижения и свободу на выражение собственного мнения.

Полицейские, вмешавшиеся в инцидент, доставили оппозиционных блоггеров в отделение полиции, где те сообщили подробности произошедшего. Участники проекта "АдекваД" обратились к правозащитным организациям с призывом взять на контроль дальнейшее развитие данного инцидента в соответствии с законодательством.

Свое глубокое возмущение в связи с инцидентом в Маралике уже выразил экс-премьер-министр Армении, лидер партии "Свобода" Грант Багратян, потребовавший немедленно наказать виновных в нападении на оппозиционных блогеров. "От имени партии "Свобода" выражаю глубокое возмущение в связи с произошедшим в Маралике. Никто не имеет права на насилие в отношении политических деятелей, проводящих мирное наблюдение. Требую от полиции немедленно наказать виновных в потасовке с Артуром Даниеляном, Нареком Маляном и Григором Минасяном", - говорится в заявлении Багратяна, размещенном на его странице в Facebook.

Багратян обвинил премьера Никола Пашиняна в том, что именно он трансформирует демократический протест народа в фанатизм. И трудно не согласиться с экс-премьером, наблюдая за происходящим в соседней стране.

Султан Керим