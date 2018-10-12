МИД Азербайджана: Выступление Пашиняна на мероприятии Франкофонии совершенно не соответствует духу беседы в Душанбе

В выступлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна на открытии мероприятия Франкофонии, так же, как и в его речи на 73-й сессии Генассамблеи ООН, прозвучали лживые и далекие от правды высказывания по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Подобная риторика совершенно не соответствует духу беседы, состоявшейся в Душанбе между Президентом Азербайджана и армянским премьером. Об этом говорится в пятницу в предоставленном Trend комментарии МИД Азербайджана относительно выступления премьер-министра Армении, передает Day.Az.

"Если премьер-министр Армении хочет быть правдивым, то Азербайджан призывает его быть справедливым и признать нарушение фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев, насильно изгнанных из своих домов в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана", - говорится в комментарии.

Отмечается, что, целенаправленно назвав армянскую общину "народом Нагорного Карабаха", премьер Армении закрывает глаза на совершение этнической чистки против азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. "Если руководство Армении называет себя демократическим, и говорит о создании мирных условий, то должно действовать согласно демократическим ценностям и верховенству закона, и создать беженцам возможность вернуться в свои дома, должно вывести свои вооруженные силы с оккупированных азербайджанских территорий, как того требуют резолюции СБ ООН и решения других международных организаций", - говорится в комментарии МИД.

Также в комментарии подчеркивается, что до тех пор, пока не будут предприняты реальные шаги, которые обеспечат безопасное и достойное возвращение насильно изгнанных азербайджанцев в свои дома в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, и которые положат конец оккупации азербайджанских земель, все заявления руководства Армении по продвижению процесса мирных переговоров будут оставаться просто словами.

"Армения должна действовать согласно своим обязательствам и позиции международного сообщества, конструктивно участвовать в переговорах, направленных на скорейшее мирное урегулирование конфликта и безоговорочный вывод ее войск с оккупированных территорий Азербайджана. Только после этого в регионе может быть обеспечен устойчивый мир", - отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства Азербайджана.

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