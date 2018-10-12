Семейка армянской порнозвезды "оккупировала" Белый Дом

Чета Кенье Уэс - Ким Кардашян буквально оккупировали Белый Дом. То муж, то жена протискиваются в Овальный кабинет, чтобы потом пропиариться в соцсетях и заставить поклонников стонать еще громче.

Не так давно соцсети и СМИ, в том числе армянские были полны торжества по поводу приема в Белом Доме президентом Трампом порнозвезды Кардашян. Какая же какой авторитет у армянки с "выдающимися формами", если ее, даму безо всяких моральных принципов и рамок допустили в святая святых.

А накануне армянские СМИ сообщили о встрече Трампа с мужем порнозвезды - не менее скандальной личностью, рэпером Канье Уэстом. В Овальный кабинет был также приглашен также легенда американского футбола 82-летний Джим Браун. Но до него очередь так и не дошла, потому что психически неуравновешанный рэпер превратил встречу в свой бенефис.

Panorama.am, Уэст произнес длинную речь, в которой коснулся своих политических взглядов, опроверг биполярное расстройство, а также объяснил, почему не поддержал Хиллари Клинтон на выборах, и предложил создать iPlane. Музыкант также объяснил свои слова по поводу того, что надо отменить 13-ю поправку к конституции США, которая отменила рабство. Он провел параллель с тем, что в стране нет 13-х этажей, потому что это несчастливое число. Этот пассаж вызвал усмешку у Трампа и всех присутствующих.

Отметим, что все, высказанное супругом армянской порнозвезды на встрече, звучало неадекватно, в том числе попытки влезть в большую политику. При этом сам рэпер пытался убедить президента и журналистов, что никакого биполярного расстройства у него нет, хотя сам же признался в этом начале лета.

Но самое интересное, это планы Канье Уэста. Например, он собрался совместно с Apple создать самый экологичный компактный самолет и назвать его... iPlane 1. Интересно, а Apple в курсе?

Как пишет Panorama.am, напоследок музыкант сделал, по мнению многих, возмутительную вещь - нецензурно выразился в Овальном кабинете. "Трамп скорее всего не ожидал, что такой сумасшедший ублюдок, как я, будет его поддерживать", - сказал Канье.

Уэст подвергся немедленной критике со стороны демократической прессы. Основные антитрамповские медиа предложили рэперу опять начать принимать медикаменты от биполярного расстройства и назвали его безумцем.

Султан Керим