Азербайджан занимает первое место на постсоветском пространстве по коэффициенту прочности общественно-политической стабильности

За 15-летний период президентства Ильхам Алиев, в первую очередь опираясь на платформу гражданского единства, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, еще более упрочил внутреннюю общественно-политическую стабильность, обеспечил безопасность населения, основные права и свободы людей, мир и спокойствие в стране, добился постепенного повышения благосостояния граждан.

Об этом говорится в статье помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующего отделом, профессора Али Гасанова "Грандиозная победная летопись 15-летнего периода президентства", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня без колебаний можно сказать, что по коэффициенту прочности общественно-политической стабильности, утвержденной на основе внутреннего национально-гражданского единства, поддержки широкими слоями населения проводимой властями политики, Азербайджан занимает первое место на постсоветском пространстве", - говорится в статье.

Али Гасанов отметил, что наряду с этим, за последние 15 лет Азербайджан закрепился в первой тройке стран региона и по другим основным параметрам внутреннего развития - макроэкономической стабильности, динамично развивающейся экономике, динамике системы социального и духовного обеспечения, положительной демографической ситуации, сохранению под контролем государства процессов миграции и урбанизации, эффективности государственного управления и пр.

"Благодаря опирающейся на национальные интересы внешней политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан был признан как государство, отличающееся независимой позицией, его международный авторитет постепенно повысился. В 2011 году Азербайджан при поддержке 155 государств был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН, принят в члены Движения неприсоединения, в котором представлены 120 государств. 2019-2022 годы - период председательства Азербайджанской Республики в Движении. Азербайджан наладил связи стратегического партнерства и подписал соответствующие документы с 9 странами-членами ЕС", - говорится в статье помощника Президента Азербайджана.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook