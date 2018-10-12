Сиявуш Новрузов: Нельзя допускать формирования антиазербайджанских настроений

12 октября 2018 16:47

После возвращения Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти были восстановлены отношения со всеми соседями, и сегодня эта сбалансированная политика успешно продолжается.

Об этом в пятницу во время выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал депутат Сиявуш Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сегодня при поддержке армян против Азербайджана предпринимаются различные шаги.

"В течение нескольких месяцев этого года руководители некоторых ведущих зарубежных, а также соседних стран посетили Азербайджан, были проведены бизнес-форумы, подписаны документы. Это Россия, Германия, Турция и другие страны. В свой деятельности мы не должны наносить вред этим отношениям, не должны допускать формирования антиазербайджанских настроений", - отметил Новрузов.

Новрузов добавил, что парламент в своей практической деятельности не должен вредить внешней политике Президента Азербайджана.

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