Мэр Акко: «Азербайджан — подлинный и настоящий образец межцивилизационного и межрелигиозного диалога» - ФОТО

"Азербайджанская Республика - светская страна и маяк подлинного и настоящего прогресса исламского мира. Я не раз повторял, что в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте я на стороне азербайджанского народа".

Об этом накануне заявил мэр израильского города Акко Шимон Ланкри, выступая перед своим электоратом - азербайджанской горско-еврейской общиной накануне предстоящих муниципальных выборов в израильском городе Акко, передает Day.Az со ссылкой на stmegi.com.

"Три года назад я был с визитом в Азербайджане, встречался с политическим истеблишментом этой замечательной страны, включая помощника Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасановым, первым вице-спикером Милли Меджлиса Зияфетом Аскеровым, председателем Комитета по работе с религиозными организациями Мубаризом Гурбанлы, с руководителем горско-еврейской общины Баку Милихом Евдаевым, посетил знаменитую Красную Слободу в Губинском районе и ознакомился с жизнью евреев Азербайджана и могу сказать, что такого замечательного образца жизни евреев в Азербайджане нигде нет. В этом большая и особая заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который является одним из архитекторов азербайджано-израильского стратегического партнерства. Благодаря своим геополитическим инициативам, его вкладу в решение проблем международной безопасности, региональных и глобальных задач Ильхам Алиев - сильный Президент региональной страны-лидера", - сказал Шимон Ланкри.

Шимон Ланкри отметил, что, побывав в Азербайджане, лично ощутил тепло и гостеприимство, толерантность и мультикультурализм азербайджанского народа. "Израиль высоко ценит роль руководства современного и независимого Азербайджана в теплом и искреннем отношении к 20-тысячной еврейской общине. Азербайджан является подлинным и настоящим образцом межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Именно выходцы из Азербайджана и мои близкие друзья - глава азербайджанской горско-еврейской общины Акко, руководитель Координационного Центра для выходцев из Азербайджана и Кавказа Нехемия Ширин Михаэли и глава израильской неправительственной организации "Международные Проекты для Общества", эксперт в области международных отношений Арье Гут открыли мне страну под названием Азербайджан. Они всегда в Израиле с гордостью говорят о том, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма, и евреи там никогда не чувствовали себя иностранцами. Приехав и воочию увидев такое теплое и искреннее отношение к евреям, я был воодушевлен и горд тем, что являюсь настоящим и подлинным другом Азербайджана. Это меня очень тронуло. Я впечатлен от мысли, что в Азербайджане, в мусульманской стране, евреи стояли перед ковчегом с той же надписью, что сегодня украшают синагоги в Акко - "Бог всегда был со мной во все времена", и читали одни и те же молитвы о возвращении в Сион",- сказал мэр Акко Шимон Ланкри.

"В рамках визита я посетил Губинский район. Там, в Мемориальном комплексе геноцида азербайджанцев я почтил память нескольких тысяч азербайджанцев и евреев, ставших жертвами массовых убийств, которые устроили на азербайджанской земле в 1918 году большевистско-дашнакские вооруженные формирования. Я был поражен, когда мне рассказали о кровавой трагедии, вошедшей в историю Азербайджана как один из самых трагических актов кровавой резни начала ХХ века. Я прекрасно помню, как мы несколько лет назад при поддержке Фонда Гейдара Алиева в муниципальном совете Акко провели документальную фотовыставку, посвященную кровавой резне в азербайджанском городе Ходжалы, совершенной армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского мирного населения. Увиденное на выставке меня поразило, я пережил шок от увиденного на фотографиях. Именно там я призвал довести до мирового сообщества информацию об этой кровавой странице истории Азербайджана" - отметил Шимон Ланкри.

Выступивший на мероприятии, глава азербайджанской горско-еврейской общины Акко, руководитель Координационного Центра для выходцев из Азербайджана и Кавказа Нехемия Ширин Михаэли отметил большую роль Шимона Ланкри в укреплении израильско-азербайджанского стратегического партнерства. "Во время успешного визита Шимона Ланкри в Азербайджан, приехав и увидев такое теплое и искреннее отношение к евреям со стороны азербайджанского государства и лично Президента Азербайджана, мэр Шимон Ланкри решил, что есть необходимость в строительстве и функционировании Азербайджанского Дома в Акко. Я горжусь, что нам вместе с Арье Гутом удалось сделать мэра города Акко подлинным и настоящим другом Азербайджана. Сегодня Шимон Ланкри делает все от него зависящее, чтобы Азербайджанский Дом стал неотъемлемым и современным символом древнего и мультикультурального города Акко, в котором проживает самая большая община выходцев из Азербайджана. Стоит подчеркнуть, что именно мэр города Акко Шимон Ланкри и президент международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ" Герман Захарьяев стали инициаторами строительства и создания нового многофункционального обустроенного здания Координационного Центре Горских Евреев-выходцев из Азербайджана, где сегодня функционирует и израильское представительство Бакинского Международного Центра Мультикультурализма", - отметил Ширин Нехамия Михаэли.

Выступивший на данном мероприятии глава израильской неправительственной организации "Международные Проекты для Общества", эксперт в области международных отношений Арье Гут отметил историческую важность визита Шимона Ланкри в Азербайджан как первый визит первого мэра израильского города в "Страну Огней".

"На древней земле Азербайджана существовали иудаизм и ислам, огнепоклонничество и христианство. Эта земля и сегодня продолжает показывать невероятное стремление к толерантности и веротерпимости. Поселок Красная Слобода - единственное и уникальное место компактного проживания горских евреев в мире, это настоящая гордость Азербайджана. Здесь евреи и азербайджанцы живут веками, чувствуют себя родными братьями. Здесь они связаны общей судьбой и общей историей.

И мы со всей ответственностью заявляем всему миру и самое главное армянским оккупантам, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт - это и наша трагедия, и боль, так как правда и справедливость на стороне Азербайджана. В этой страшной войне против оккупантов евреи и азербайджанцы всегда выступали вместе - мы жили, радовались и воевали вместе. Мы-выходцы из Азербайджана гордимся тем фактом, что в этой войне против армянских захватчиков одним из первых национальных героев независимого Азербайджана стал наш брат Альберт Агарунов, который стал символом мужества и братства азербайджанского и еврейского народов.

Мы благодарны Всевышнему, что он дал нам возможность родиться, вырасти и жить именно рядом с этим прекрасным, толерантным и гостеприимным азербайджанским народом. Мы гордимся, что мы родились в Азербайджане, на этой благословенной земле, которая стала для нас Родиной-матерью. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев проявляет заботливое и теплое отношение к традициям и жизни национальных меньшинств, в том числе еврейской общины страны, которое не имеет прецедентов в мире. Под патронатом Президента страны были построены две синагоги и самый большой образовательный еврейский центр на Южном Кавказе. Планируется создание первого еврейского музея в Азербайджане, который будет первым такого рода музеем на Южном Кавказе. Нет практически никакой другой страны исламского мира, кроме Азербайджана, который имеет такие глубокие, тесные и всесторонние отношения с Государством Израиль. Взаимоотношения азербайджанского государства с еврейской общиной великолепны и замечательны", - резюмировал в своем выступлении Арье Гут.

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