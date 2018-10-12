Сиявуш Новрузов призвал проверять застройщиков, собирающихся начать строительство

В Азербайджане группа лиц перепродает квартиру другим лицам, в итоге присваиваются средства граждан.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в пятницу сказал председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, гражданам выдается договор, не имеющий правовой основы.

"В связи с этим люди обращаются в правоохранительные органы, лиц привлекают к ответственности. В ряде случаев выясняется, что эти компании даже не принадлежат лицам, которых привлекли к ответственности, порой владельцы компаний даже не подозревают, что произошло. Те, кто обманывает людей, злоупотребляет статусом вынужденных переселенцев, чтобы получить льготы", - сказал Новрузов.

Депутат подчеркнул, что мошенники, обманывающие людей и присваивающие их деньги, остаются в стороне, а невинного человека сажают в тюрьму.

Депутат считает, что для пресечения подобных случаев должны быть проверены застройщики, которые обращаются для строительства здания.

"Необходимо выяснить, есть ли у этого человека возможность построить хотя бы избу. Да, запрещать это нельзя, но в какой-то форме должен осуществляться контроль. Согласно внесенному в законодательство изменению, в случае возмещения нанесенного ущерба арестованный отпускается на свободу. Но надо понимать, что они обкрадывают людей 20-30 лет, и неправильно подсчитывать это размером какой-то суммы", - сказал глава комитета.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook