Ганира Пашаева подняла в ПАСЕ вопрос изгнания азербайджанцев из Армении - ФОТО

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, вице-президент Группы свободных демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ганира Пашаева в пятницу подняла в ПАСЕ вопрос о депортации азербайджанцев со своих исконных земель - территории нынешней Армении в 1948 и 1988 годах.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пашаева отметила, что в этом году исполнилось 100 лет, как древний азербайджанский город Иреван был насильно отнят у Азербайджана и передан Армении.

По словам депутата, русский исследователь Н. Шавров, изучавший по архивным материалам царской России процесс заселения армян на Южный Кавказ, в изданной в 1911 году книге "Hовая угроза российскому делу на Кавказе" отмечал, что из проживавших на начало ХХ века в регионе одного миллиона 300 тысяч армян один миллион является пришлым населением и переселено сюда самими же русскими. На карте Закавказья, изданной в Москве в 1931 году, 78,1 процента географических названий на территории Армении были азербайджанского происхождения и только 3,45 процента - армянского.

"Однако официальные лица Армении, долгие годы проводя политику этнической чистки, наряду с насильственным изгнанием азербайджанцев со своих исторических земель, уничтожили культурно-исторические памятники, принадлежавшие азербайджанцам, и переименовали названия мест. Мы не должны забывать насильственное изгнание из своих домов в Армении сотен тысяч азербайджанцев в 1948 году и 70-летие депортации. Пережившие эту ужасную трагедию азербайджанцы больше не смогли вернуться в свои родные места. И то, что международное сообщество не оказало серьезного давления за эти тяжкие преступления, совершенные руководством Армении, заложило основу новым преступлениям", - сказала депутат.

Пашаева напомнила, что в 1988 году руководство Армении, проводя политику этнической чистки, насильно изгнало всех азербайджанцев из своих домов. И в этом году этому преступлению, совершенному на глазах у всего мира, исполняется 30 лет. Многие из них уже скончались с болью, что не смогли вернуться домой.

Депутат подчеркнула, что до сегодняшнего дня Армения не признает права десятков тысяч азербайджанских беженцев вернуться в свои дома.

Вице-президент Группы свободных демократов ПАСЕ призвала структуру держать эти вопросы на повестке дня и услышать этих людей.

"Они призывают вас поддержать защиту их попранных прав. Армения, проводя политику этнической чистки, не только не остановилась на изгнании из этой страны, с родных мест всех азербайджанцев, но и уничтожила и разрушила все культурно-исторические памятники и кладбища, принадлежавшие азербайджанцам. Об этом нельзя молчать", - сказала Пашаева.