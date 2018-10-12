Президент Ильхам Алиев предоставил Арифу Азизову персональную пенсию
12 октября 2018 18:24 196
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о предоставлении персональной президентской пенсии Арифу Бейлер оглу Азизову за многолетнюю плодотворную деятельность в области строительства и восстановления историко-архитектурных памятников в Нахчыванской Автономной Республике.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!