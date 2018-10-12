Президент Ильхам Алиев предоставил Арифу Азизову персональную пенсию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о предоставлении персональной президентской пенсии Арифу Бейлер оглу Азизову за многолетнюю плодотворную деятельность в области строительства и восстановления историко-архитектурных памятников в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.