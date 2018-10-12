Эльхан Алескеров: Визит Джона Болтона в Баку указывает на активизацию интересов США на Южном Кавказе

Предстоящему визиту американского советника по национальной безопасности Джона Болтона в регион Южного Кавказа предшествовали заявления официальных лиц Германии и США в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал Trend в пятницу известный азербайджанский политолог, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, передает Day.Az.

Как уже сообщалось ранее, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершит визит в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию 20 октября. Об этом Болтон написал на своей странице в Twitter.

Политолог напомнил, что в правительстве ФРГ в ответ на недавно направленный запрос из Бундестага четко заявили, что находящиеся под контролем вооруженных сил Армении Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов являются территорией Азербайджана и что правительство ФРГ не признает так называемую "Нагорно-Карабахскую республику".

"Отмечу, что канцлер Германии Ангела Меркель в рамках визита в Азербайджан, озвучив эту же позицию, заявила, что Германия поддерживает усилия по решению армяно-азербайджанского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН. А в ходе недавнего визита в Баку советник заместителя госсекретаря США Джордж Кент еще раз подтвердил позицию американской стороны в связи с решением конфликта, заявив, что США поддерживают решение конфликта на основе известных четырех резолюций Совета Безопасности ООН. Эти два важных заявления указывают на то, что международная общественность поддерживает урегулирование конфликта на основе норм и принципов международного права и в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Этот важный факт подчеркнул также и Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам", - сказал Алескеров.

По его мнению, однозначная позиция международного сообщества в вопросе урегулирования карабахской проблемы на основе норм и принципов международного права является серьезным месседжем руководству Армении о необходимости начать предметные переговоры с Азербайджаном, предусматривающие вывод армянских военных подразделений с захваченных исконных территорий соседнего государства.

Политолог отметил, что аналогичная позиция была поддержана также главой Франции.

"Будучи в Ереване, президент Франции Эммануэль Макрон также не высказывался в поддержку сепаратистского режима в Карабахе, что является положительным фактором для Азербайджана, подтверждающим активизацию западной и американской политики на Южном Кавказе", - продолжил эксперт.

По мнению Алескерова, визит американского советника в Россию и в три страны Южного Кавказа носит разноплановый характер.

"Для России данный факт является показателем авторитета этой страны в регионе и мире. Что касается Грузии, то она взяла курс на продвижение в сторону НАТО и имеет противоречия с российской внешней политикой по ряду вопросов. Армения находится на перепутье, там все еще нет легитимного правительства. За период своей независимости Армения так и не состоялось как государство и продолжает демонстрировать агрессию и враждебность в отношении соседней страны, удерживая под оккупацией территории Азербайджана. Таким образом, Азербайджан - единственное государство в регионе Южного Кавказа, которое инициирует и реализует масштабные геоэкономические проекты и проводит сбалансированную и многовекторную политику в регионе и мире", - заявил Алескеров.

Он отметил, что предстоящий визит в Россию и Азербайджан американского дипломата представляет для США наибольшую значимость, поскольку именно эти две страны являются важными игроками в регионе.

"Для нас крайне важно, что США, Европа и Россия поддерживают справедливую и объективную позицию нашей страны в вопросе нерушимости государственных границ и восстановления территориальной целостности Азербайджана, что соответствует международному праву, которое грубо нарушено Арменией. Полагаю, что предстоящий визит американского советника связан с активизацией интересов США в южно-кавказском направлении, что можно расценивать как положительный результат деятельности азербайджанской дипломатии и грамотного внешнеполитического курса нашей страны, нацеленного на сохранение стабильности и безопасности в регионе", - сказал Алескеров.

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