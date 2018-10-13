ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские села
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы Газахского района и Заманлы Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Кенгерли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.
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