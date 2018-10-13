Как Никол Пашинян поощряет террористов

13 октября 2018 10:51

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера установил еще один мировой рекорд, Он направил соболезнование в связи со смертью террориста из "Сасна црер" Араика Хандояна по прозвищу "Одинокий волк".

Никол Пашинян посчитал своим долгом непременно официально пособолезновать семье, родным, друзьям этого подонка и всему террористическому сообществу.

Излишне говорить, что еще ни в одной стране ни один лидер официально не соболезновал, не поздравлял, не поощрял террористов.

Но это Армения, которая с каждым днем все менее напоминает правовое государство...

Сабухи Иманов

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