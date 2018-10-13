ОДКБ вновь отменила встречу в Ереване

Отзвуки завершившегося накануне в Ереване саммита Франкофонии еще долго будут звучать в армянской прессе в тонах возвышенного пафоса. Несомненно, подаваться это будет как заслуга премьера Пашиняна и следствие "демократизации". Хотя на самом деле саммит тут совсем не при чем. Решение о проведении саммита в Ереване было принято давно, еще при Саргсяне, а главным его организатором был экс-министр иностранных дел Налбандян, за что, кстати, Никол Пашинян его лично поблагодарил.

Саммит Франкофонии стал первым крупным международным мероприятием, проведенным в Армении за всю историю ее недолгой независимости. Однако, по большому счету, Армения ничего не выиграла от этой встречи на высоком уровне. Ее позиции в мире от этого не улучшились, рейтинг не поднялся. Единственный плюс для граждан - это незапланированные нерабочие дни.

Между тем, как выясняется, в октябре в Ереване должно было пройти еще одно международное мероприятие, которое было бы ей, как говорится, ближе к телу. Во всяком случае, гораздо ближе, чем организация франкоговорящих стран, к которым Армения не имеет никакого отношения.

По информации газеты "Иравунк", в то время как Никол Пашинян гордится замечательным, на его взгляд, событием - Днями Франкофонии, Армению вытеснили из ряда важных мероприятий.

"Многочисленные мероприятия, которые должны были пройти в эти дни в Армении, отменены. В частности, в Армении 30 октября должно было состояться пленарное заседание Совета и делегаций Парламентской ассамблеи ОДКБ. Однако, согласно поступающей информации, в связи со сложившейся в Армении ситуацией заседание состоится в другой стране. Конечно, первый камень в это дело был брошен во время преследования Хачатурова, но окончательно элемент сомнения к партнерам по ОДКБ подкрался после захвата Николом 2 октября здания парламента. Вероятно, именно так парламентарии стран ОДКБ выражают свое отношение к данному вторжению", - отметило издание.

Напомним, что это уже не первый случай, когда важные мероприятия, назначаемые в Армении, отменяются или переносятся в другие страны. Так, в апреле 2016 года был отменен саммит ЕАЭС в Ереване, так как президенты стран-участниц не пожелали ехать в Армению после случившегося в Карабахе. Саммит был перенесен в Москву, и Армения униженно приняла в нем участие, хотя и была очень уязвлена.

Зульфугар Ибрагимов