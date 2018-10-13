Армянский эксперт: Подавляющее большинство граждан Армении обнищает

Предпосылок и тенденций, которые способствовали бы повышению пенсий и зарплат в Армении, не было как при предыдущей власти, так и нет при нынешней. Такое мнение в беседе с корреспондентом "Новости Армении" выразил бывший депутат Национального Собрания от блока "Царукян", экономист Вардан Бостанджян.

По этой причине, как считает экс-депутат, вполне естественно, что правительство Пашиняна не пошло на риски, и гражданам Армении придется довольствоваться тем государственным бюджетом, который уже заявлен на 2019 год.

"Министр финансов, кстати, тоже сказал, что это не самый желанный бюджет, однако ничего лучшего на 2019 год они не смогли придумать", - добавил Бостанджян.



На вопрос, не скажется ли такая "стабильность" в вопросе повышения зарплат и социальных начислений на и без того сложной социально-экономической ситуации, в которой оказались жители Армении, с учетом непрекращающегося повышения цен на основные продукты питания, экономист ответил, что это, безусловно, будет иметь довольно отрицательные последствия и особенно негативно скажется на гражданах, имеющих весьма скромные доходы. То есть речь идет о подавляющем большинстве граждан, проживающих в Армении.



В связи с этим бывший депутат армянского парламента не исключил роста недовольства среди населения.

Коснувшись экономической ситуации в целом, экономист подчеркнул, что на успех можно будет надеяться лишь в случае, если в Армению потекут новые инвестиции, а они будут лишь тогда, когда зарубежные инвесторы смогут зафиксировать наличие для этого необходимых условий.

"На сегодняшний день - и с точки зрения законодательства, и с точки зрения многих других вещей, у нас каких-то особых перспектив нет", - заключил бывший депутат Национального Собрания.



Сабухи Иманов