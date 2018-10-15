Акиф Меликов: Октябрьские размышления, 15 лет спустя

Что испытывает человек, стоявший на краю пропасти, но сумевший спастись, выжить, а позже реализовавший многие из самых смелых, ранее казавшихся нереализуемыми мечтаний и планов? Радость, восторг, благодарность судьбе, умиротворение и невиданную жажду жизни. Именно этот калейдоскоп эмоций нахлынул на меня, при воспоминании о события 15-летней давности. Тогда определенные силы делали все от них зависящее, чтобы столкнуть Азербайджан в пропасть, выбраться из которой нашей стране уже вряд ли бы удалось.

Я с ужасом думаю о том, сколь велика была вероятность прихода к власти отчаянных популистов, не имевших никакого опыта государственного управления. При них нашу страну, в лучшем случае, ждали бы экономическая стагнация, паралич центральной власти , бесконечные передряги, выяснения отношений на уровне уличных разборок. Был бы поставлен крест на всех проектах, которые могли бы спасти Азербайджан экономически и политически.

К счастью, этого не произошло. В октябре 2003 года мудрый азербайджанский народ выбрал Президентом Ильхама Алиева. То был выбор сердцем и разумом. Молодой, харизматичный, блестяще образованный продолжатель дела нашего Общенационального лидера Гейдара Алиева, не обещал чудес. Он ставил перед собой конкретные задачи, открыто говорил о том, когда и как он собирается менять нашу Родину к лучшему. И по прошествии 15 лет мы все убеждаемся в том, что все эти задачи были реализованы.

Мы уже привыкли к тому, что Азербайджан занимает первое место в СНГ по качеству дорог. Мы уже не удивляемся тому, что облик Баку, всего 15 лет назад далеко не столь блестящий, ныне вызывает восторг у всех иностранцев, посещающих нашу столицу. Бакинский аэропорт Гейдар Алиев по праву считается одним из красивейших в мире. Чудо архитектуры, творение великой Захи Хадид, Центр Гейдара Алиева - слава о нем передается из уст в уста, очаровывая и маня к себе вновь и вновь.

А Flame Towers? А "Crystal Hall"? А заново ожившие, преобразившие и радующие всех нас "бакинская Венеция" и Фуникулер? А Музей Ковра? А Центр мугама? А тянущийся в бесконечность бакинский бульвар - невероятной красоты и ухоженности, ставший любимым местом прогулок не только для бакинцев, но и для все растущего числа туристов?! Страшно представить, что всей этой красоты не было бы. И гордо и радостно понимать, что все это есть.

А посмотрите на то, как преобразились регионы Азербайджана! Габала ныне является жемчужиной всего Южного Кавказа. Это сказка, ставшая былью. Расцвела и Губа, вторую жизнь обрели все районы Азербайджана. И их с радостью посещают туристы, унося с собой в памяти восторг и желание возвращаться в нашу страну вновь и вновь. Неспроста же Азербайджан уже занимает первые места в рейтингах самых посещаемых туристами мест в мире!

Учитывая высокий имидж нашей страны, с большой радостью принимают приглашение и приезжают в нашу республику ведущие гранды оперы и балета из самых разных стран мира! Азербайджан живет очень активной культурной жизнью, фестивали, конкурсы, гастроли прославленных мастеров сцены - все это привычные для нас ныне реалии, которые могли быть только мечтой, если бы 15 лет назад к власти в республике не пришел Ильхам Алиев. Также хочу отметить, что за годы его правления государством огромное количество деятелей культуры получили самые высокие государственные награды, стали обладателями президентских премий и пенсий. Все это - примеры внимательного, трепетного, уважительного отношения Ильхама Алиева к развитию азербайджанской культуры и к деятелям искусства.

Благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, в Азербайджане с грандиозным успехом прошли первые Европейские игры, Игры исламской солидарности, другие крупные спортивные турниры мирового масштаба, под руководством Первого вице-президента, президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой на высоком уровне проводятся международные первенства по гимнастике, наша страна принимает престижные международные встречи гуманитарного характера, а также сама становится зачинателем пользующихся большим авторитетом в мире масштабных инициатив.

Очень высок и авторитет главы нашего государства в мире. Это не раз подчеркивали лидеры ведущих мировых держав, политики , журналисты, политологи. И меня, как гражданина Азербайджана, не покидает чувство гордости за то, что нашу страну представляет столь блестящий оратор, полемист, способный отстаивать национальные интересы Азербайджана, держаться достойно и на равных с главами ведущих стран мира.

Нельзя не отметить, что благодаря мудрой политике, проводимой главой нашего государства, значительно выросло число друзей Азербайджана в мире. А это - прямой путь к пониманию нашей позиции в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Мы уже видим, что Армения оказалась в положении регионального тупика, государства-изгоя в нашем регионе.

А тем временем, Азербайджан инициирует и реализует самые смелые, грандиозные экономические и транспортные проекты. Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс. В конце мая в Баку состоялось официальное открытие Южного газового коридора (ЮГК), по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз пойдет в Европу. Все эти проекты приносят и еще принесут огромные экономические и политические дивиденды Азербайджану! И их реализация стала возможной лишь благодаря политической стабильности в республике, возглавляемой Президентом Ильхамом Алиевым.

Благодаря ему же мы увидели невероятный рост боеспособности азербайджанской армии. Уже привычной для нас всех стала информация о том, что наша армия входит в число 50 сильнейших армий мира. Уже не удивляют выкладки зарубежных военных экспертов о том, что азербайджанская армия способна выполнять любые поставленные перед ней задачи, включая полное освобождение всех оккупированных Арменией территорий нашей страны.

Да и как это может кого-то удивлять, если в апреле 2016 года, в ходе четырехдневной войны, весь мир увидел, как азербайджанская армия обратила противника в бегство, за считанные дни взяв под контроль свыше 2000 гектаров ранее оккупированных территорий нашей страны?! То поражение стало началом конца режима Сержа Саргсяна. Уверен, что аналогичная судьба постигнет любого следующего руководителя Армении, если он не прислушается к голосу разума и не поймет, сколь губителен и ошибочен для этой страны путь продолжения оккупации наших земель. Азербайджан сумеет все вернуть. Или силой дипломатии, или силой оружия.

И знаете, почему я говорю об этом с такой уверенностью? Потому, что Президентом Азербайджана является Ильхам Алиев - политик, ставящий самые амбициозные цели и реализовывающий все поставленные задачи. Он пришел к власти в самый ответственный период новейшей истории нашей страны, чтобы привести ее к победам и процветанию. Это было 15 лет назад, в октябре 2003 года.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

специально для Day.Az