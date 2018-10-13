Ректор Сеченовского университета: Мехрибан Алиева постоянно поддерживает наш филиал в Баку

"Мы очень благодарны Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за поздравления в адрес Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. Мехрибан Алиева постоянно поддерживает наш филиал в Баку", - сказал в интервью АЗЕРТАДЖ ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко, передает Day.Az.

Он отметил, что три года назад открылся филиал университета в Баку. "Я считаю, что это очень эффективный проект. Сегодня в Бакинском филиале обучается 500 студентов. Студенты занимаются по индивидуальным программам с российскими преподавателями, которые с удовольствием едут в Баку. Уровень и качество подготовки в филиале достаточно высок. Он высок уже на этапе поступления в филиал университета и в дальнейшем студенты получают хорошие знания. Кроме этого, мы отработали практику, что наши лучшие студенты из Баку проходят практику в московских клиниках и за рубежом. В дальнейшем будем обсуждать с руководством страны вопрос расширения филиала. Мы уже встречались с госпожой Мехрибан Алиевой, обсуждали вопрос клинических баз. Потому что студентам необходимо встречаться с больными, принимать участие в их лечении. Клиническая практика очень важна для любого студента", - подчеркнул П.Глыбочко.