Хикмет Гаджиев: Армения всячески препятствует контакту армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха

Армения всячески препятствует контакту армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха. Об этом в субботу сказал журналистам заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Гаджиев отметил, что руководство Армении прибегает к различным заявлениям, выдвигает утверждения, искажающие истинную суть армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Эти утверждения абсолютно далеки от реальности, и абсурдны. "В частности, попытки руководства Армении увязать армяно-азербайджанский конфликт с правами человека, или мнения о том, что якобы Азербайджан требует территории в Нагорном Карабахе без армянского населения совершенно неприемлемы, и далеки от реальности. Реальность же такова, что армянская сторона оккупировала азербайджанские территории, и осуществила военную агрессию против Азербайджана. Как часть захватнической политики Армении против Азербайджана, совершены многочисленные военные преступления и преступные деяния против человечности, что означает грубое нарушение международного гуманитарного права", - отметил Гаджиев.

Заместитель заведующего отделом Администрации Президента Азербайджана отметил, что армянская сторона даже опровергает факт существования азербайджанской общины Нагорного Карабаха, и всячески препятствует контакту армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха. "Хотелось бы напомнить армянской стороне, что во всех международных документах по правам человека ясно и однозначно указано, что осуществление каких-либо других прав, когда нарушаются права человека, абсолютно не приемлемо, и это неправильный подход. Во всех документах о защите прав человека закреплено, что эти права носят универсальный характер, и должны быть равноправно обеспечены. И вполне очевидно, что подобные утверждения Армении ничто иное, как сокрытие факта агрессии и оккупации, и Армения предпринимает шаги, направленные на обман и введение в заблуждение международного сообщества", - сказал Гаджиев.

Гаджиев добавил, что то, что такие обращения Армении совпали именно с этими днями, не случайно: "Это связано с тем, что в Армении проходит мероприятия, называемое саммит Франкофонии, и в этом контексте в Ереване задались целью обмануть международное сообщество. Однако, и все эти шаги предпринимаются впустую. Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, азербайджанские позиции в этом направлении постоянно укрепляются, и это в очередной раз подтверждают документы, принятые международными организациями. Армянская сторона должна положить конец деструктивным действиям в этом направлении, предпринять конструктивные шаги по урегулированию конфликта".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.