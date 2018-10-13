Официальный Баку: Армянская сторона должна правильно оценивать реальность и не повторять ошибки прежнего режима

13 октября 2018 15:35

Армянская сторона должна правильно оценивать реальность и не повторять ошибки прежнего режима.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в субботу сказал журналистам заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az