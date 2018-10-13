Официальный Баку: Армянская сторона должна правильно оценивать реальность и не повторять ошибки прежнего режима

Армянская сторона должна правильно оценивать реальность и не повторять ошибки прежнего режима.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в субботу сказал журналистам заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

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