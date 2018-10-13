Официальный Баку: Армянская сторона должна правильно оценивать реальность и не повторять ошибки прежнего режима
13 октября 2018 15:35 62
Армянская сторона должна правильно оценивать реальность и не повторять ошибки прежнего режима.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в субботу сказал журналистам заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!