Сиявуш Новрузов: Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ждет еще более светлое будущее

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ожидает еще более светлое будущее.

Об этом, как передает Day.Az, в субботу сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениями и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

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