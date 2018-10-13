Сиявуш Новрузов: Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ждет еще более светлое будущее
13 октября 2018 15:59 195
Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ожидает еще более светлое будущее.
Об этом, как передает Day.Az, в субботу сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениями и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.
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