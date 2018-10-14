ВС Армении устроили массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в воскресенье.
С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гушчу Айрым, Мезем Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Гарагашлы, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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