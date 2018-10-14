Министр иностранных дел Азербайджана отбыл в Люксембург
14 октября 2018 12:49 153
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Люксембург.
Как сообщили Trend в министерстве, он примет участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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