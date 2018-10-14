Армянская фут-боль: такого не было даже при Серже Саргсяне

Незабвенный Котэ Махарадзе, по окончании финального матча Кубка обладателей кубков УЕФА 1981 года, произнес свое знаменитое: Представляю, что сейчас творится в Тбилиси!". Действительно, всем советским болельщикам, наблюдавшим за тем, как "Динамо" из столицы Грузии победил немецкий клуб "Карл Цейсс", хотелось бы оказаться на улицах Тбилиси и поучаствовать в том радостном ликовании по поводу исторического успеха замечательного клуба, ведомого Нодаром Ахалкаци, в котором блистали Чивадзе, Дараселия, Гуцаев, Кипиани, Шенгелия.

Прошли десятилетия. Нет уже с нами прекрасного Котэ Махарадзе. Да и СССР давно уже нет. Есть только футбол, в который сборные из стран бывшего Союза играют с разной степени успеха. Но вот после того, как в субботу сборная Армении умудрилась проиграть сборной Гибралтара на своем поле, Махарадзе, наверное, произнес бы: Представляю, что сейчас творится в Ереване!". Причем, в отличие от 1981 года, сейчас этот возглас был бы не радостным, а грустным.

Да и как тут не грустить армянским любителям кожаного мяча, если они так много надежд связывали с Генхиром Мхитаряном. Он, кстати, отыграл весь матч, но пользы от него было, как от козла молока. Собственно, как и от всей сборной РА. И проблема тут не только в том, что эти ногомаячисты пропустили гол с пенальти, а в том, что не смогли забить пару-тройку голов команде, которая до этого команда проиграла 22 встречи подряд, в которых пропустила 107 мячей.

Как выяснилось позже, Гибралтар вообще впервые в своей истории одержал победу на выезде с учетом товарищеских матчей. Нет, ну прекрасный же подарок преподнесли сборной малюсенькой страны в Ереване! Это было намного круче, чем дарение Николом Пашиняном премьер-министру Канады носков цвета армянского флага! Молодец, Никол! Армянский флаг для того и нужен, чтобы его на ноги натягивать!

Нет, ну развивает человек патриотизм, ничего не скажешь После поражения от сборной, территория которой составляет 6,5 квадратных километров, а численность населения едва перевалила за 33.000 человек, патриотизм и чувство собственного достоинства в РА должны выйти на новый, более высокий уровень. Им же сам Чиполина забил! Такого "успеха" в истории армянского футбола не было никогда. Даже в период правления Сержа Саргсяна.

Так что, мы видим еще одно доказательство"позитивного" влияния свержения Азатовича и победы Воваевича.Cлучилось поистине историческое для РА событие. Ждем теперь поражения сборной этой страны от команды любителей пива поселка Кукуево. С дальнейшей, как и после проигрыша Гибралтару, дракой на стадионе.

С другой стороны, а чего добилась Армения после прихода к власти Никола Пашиняна, чтобы на футболистов сборной всех собак вешать? Ничего. Инвестиций нет и не предвидится, внешний долг растет, население сокращается, во внешней политике прорывов нет, да и солдатики в армянской армии гибнут массово, причем в результате выстрелов и издевательств со стороны своих же сослуживцев.

И все это на фоне процессов, которые сами армянские политики именуют диктатурой Пашиняна, а члены кружка поклонников Воваевича именуют демократией. Что сказать? Это же трезвомыслящим людям со стороны видно, что в РА укрепилась охлократия. В самой Армении пока этого не признают. Впрочем, там могут не признавать и поражения своей национальной сборной от команды Гибралтара. Истина от этот не перестанет быть истиной.

Акпер Гасанов